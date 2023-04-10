عمليات جراحية نوعية وورشة تدريبية خلال المؤتمر الطبي السوري الألماني

حمص-سانا

افتتح على مدرج كلية الطب البشري بجامعة البعث في حمص اليوم، المؤتمر الطبي السوري الألماني الحادي عشر الذي تقيمه جامعة البعث، بالتعاون مع مشفى الجراحة التجميلية والترميمية في لايبزغ – ألمانيا.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أهمية المؤتمر العلمي في استمرار التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين، والذي يتيح للباحثين والأطباء تبادل الخبرات والمعارف، وآخر ما توصل إليه العلم في مجالات الطب الجراحي التجميلي.

وأشار مدير مشفى جامعة البعث الدكتور فراس زريقة إلى أنه سيتم ضمن المؤتمر إجراء 7 عمليات نوعية يومياً على مدار ثلاثة أيام، من قبل أطباء سوريين وألمانيين، في اختصاصات الجراحة التجميلية بشكل أساسي، وجراحة الأورام والجراحة الهضمية، إضافة لورشة عمل تدريبية لطلاب الدراسات العليا في الجراحة المجهرية.

وبين رئيس الوفد الألماني ورئيس مشفى الجراحة التجميلية والترميمية في لايبزغ بألمانيا الدكتور زياد شريقي أهمية التعاون بين جامعة البعث والمشفى، حيث يتيح المؤتمر عرض تقنيات جديدة في الجراحة، إضافة إلى عرض عن الجراحة المجهرية والترميمية التجميلية والحروق والجانب العملي، من خلال إجراء عمليات جراحية مجانية في مشفى جامعة البعث.

من جانبه أكد عميد كلية الطب البشري بجامعة البعث الدكتور محمد فراس رمضان أن المؤتمر الذي أصبح تقليداً سنوياً ثمرة تعاون مستمر مع الجانب الألماني الذي يعتبر من البلدان المتطورة طبياً، ما سيثمر برأيه عن نتائج إيجابية، سواء على مستوى الكلية أو طلاب الدراسات العليا، إضافة إلى المرضى الذين سيستفيدون من العمليات الجراحية التي ستجري في مشفى الجامعة.

بدوره عبر الدكتور فرانك سيمرز رئيس مشفى هاله في ألمانيا عن سعادته بدعوته للمشاركة في هذا المؤتمر الطبي للمرة الثانية، والذي يهدف إلى تبادل المعلومات والأفكار والعمل على تطويرها، منوهاً بالتطور الكبير في المشفى الجامعي إدارياً وطبياً.

وكان الجانبان وقعا قبل افتتاح أعمال المؤتمر برتوكولاً تنفيذياً للأعوام 2023-2024- 2025 لاتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة البعث ومشفى الجراحة التجميلية والترميمية والمعالجة الليزرية لايبزغ-ألمانيا، يتضمن القيام بأنشطة علمية مشتركة وتبادل الدعوات الخاصة بالمؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل ذات الاهتمام المشترك، والمنشورات العلمية والمجلات الطبية والأفلام المصورة للعمليات الجراحية، وإجراء لقاءات دورية.

حضر الافتتاح الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي، ونواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة، ونقيب المعلمين فيها، وأعضاء من مجلس الشعب، وعدد من مديري وكوادر مشافي مدينة حمص، ورئيس نقابة الأطباء في حمص، وحشد من المهتمين.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن 16 محاضرة طبية وعلمية.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency