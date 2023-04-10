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لوكاشينكو: على مينسك وموسكو اعتماد معاهدة جديدة من أجل ضمان الأمن الكامل لبيلاروس

2023-04-10

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده تحتاج لضمانات من روسيا بأن تدافع عنها، في حال تعرضها لعدوان خارجي.

ونقل موقع (آر تي) عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع عقده اليوم في مينسك مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن “الغرب لا يلتزم باتفاقات الضمانات الأمنية القائمة، وبالتالي يتعين على مينسك وموسكو تحليل المعاهدات الأمنية أو اعتماد معاهدة جديدة من أجل ضمان الأمن الكامل لبيلاروس”.

وكان شويغو وصل إلى العاصمة البيلاروسية لبحث مسألة ضمان الأمن في دولة الاتحاد، ومتابعة الاتفاقات الأخيرة التي توصل إليها رئيساً البلدين وتعزيز التنسيق داخل مجموعة القوات البيلاروسية الروسية المشتركة.

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