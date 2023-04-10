الشركات الصينية الصناعية تسجل تحسناً في الأداء خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم تحسن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتسجل زيادة أخرى في أنشطتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار اقتصاد البلاد في انتعاشه القوي.

ونقلت شينخوا عن الجمعية قولها في تقرير شهري: إنه استناداً إلى مسح شمل 3000 شركة صغيرة ومتوسطة من ثمانية قطاعات رئيسية سجل مؤشر التنمية 89.3 في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 88 في الربع الرابع من عام 2022 ما يعكس المنحنى التنازلي الذي شوهد منذ الربع الثاني من عام 2021.

كما ارتفعت المؤشرات الفرعية لجميع القطاعات الرئيسية في الربع الأول، مع ارتفاع مؤشر صناعة الإقامة والمطاعم ونقل المعلومات وخدمات الكمبيوتر وصناعة البرمجيات وصناعة النقل والبريد والتخزين.

وقالت الجمعية: إنه بفضل زخم الانتعاش العام في البلاد والطلب المتزايد في السوق أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر ثقة في تطوير الأعمال، وهو ما انعكس في تحسن توقعاتها بالسوق، مضيفة: إن نقص رأس المال لدى هذه الشركات قد خفت حدته.

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