منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يواصل تحضيراته استعداداً للتصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

يواصل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي، استعداداً لبطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية التي ستجري قرعتها في الخامس والعشرين من الشهر القادم.

المدير الفني للمنتخب مارك فوته قال: إن المعسكر الحالي يعد الخطوة الأولى من رحلة الاستعداد للتصفيات الآسيوية التي ستجري في شهر أيلول المقبل.

وأضاف فوته: من الجيد أن نشاهد 30 لاعباً في المعسكر، البعض منهم لم يتدربوا مع المنتخب منذ بطولة غرب آسيا التي جرت في السعودية في شهر تشرين الثاني الفائت، إضافة إلى عدد من اللاعبين الجدد الذين نتطلع لرؤيتهم والتعرف على إمكاناتهم عن قرب، لافتاً إلى أهمية وجود المدرب المصري تامر حسن الذي سيكون أيضاً مسؤولاً عن تدريب فريق الناشئين تحت 17 سنة في وقت لاحق.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب محي الدين دولة مشرفاً، والهولندي مارك فوته مدرباً، وعيسى حسين إدارياً، وتامر حسن وأكرم علي مساعدين للمدرب، ومحمد بيروتي مدرباً للحراس، ومحمد سيد عبد الرحيم خليل معداً بدنياً، وجهاد حاج إبراهيم طبيباً، وعزت شقالو وعبد الرحمن الشماع معالجين، وجيفار الخطيب محلل أداء، وعماد الأميري منسقاً إعلامياً، وجلال الغاوي مسؤولاً للتجهيزات.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر كلا من محمد عثمان وحاتم نابلسي ويحيى الكرك ومحمد جمرك وكنان المؤذن وعمر محمد وأحمد عمارة وإيفان سليمان ويامن مطلق وخالد ومحمد حسونة وجهاد الغاوي وفواز بوادقجي ومحمود نايف وزكريا رمضان وعامر فياض وأمجد فياض وحسن دهان وعلي هولو وهيثم اللوز ومحمود الأسود ومصطفى سفراني ومحمد نور خميس.

محمد الرحيل

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