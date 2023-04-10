فريق طبي بمشفى الأسد الجامعي ينجح بإعادة بناء ضمور نصف وجه كامل باستخدام الجراحة بمساعدة الحاسوب

دمشق-سانا

نجح فريق طبي في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بإعادة بناء ضمور نصف وجه كامل باستخدام الجراحة بمساعدة الحاسوب لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً.

وأوضح الدكتور خليل يوسف الباحث في مجال إعادة بناء إصابات الوجه والفكين باستخدام الجراحة بمساعدة الحاسوب في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الحالة تنجز لأول مرة في سورية وربما في المنطقة، حيث تم إنجاز مراحل العمل كافة مروراً بالتصميم والتصنيع والتطبيق الجراحي، واستغرقت الجراحة خمس ساعات.

وبين الدكتور خليل أن ضمور نصف الوجه هو اضطراب نادر يتسم بتدهور تدريجي للجلد والنسج الرخوة والعظام في مكان الإصابة، يظهر عند الولادة ويعالج عادةً بعد تطور الضمور من خلال الجراحات الترميمية والتجميلية، مشيراً إلى أنه تم العلاج هنا باستخدام جراحة الوجه والفكين بمساعدة الحاسوب.

وأضاف: إن الفريق استخدم في البداية أحدث الوسائل التشخيصية من خلال التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والمسح داخل الفموي ثلاثي الأبعاد، وصولاً لما يسمى بالمريض الافتراضي الذي استخدم في تصميم الغرسات المخصصة للمريض عن طريق الاستفادة من الجانب السليم لإعادة بناء مناطق الإصابة في العظم الجبهي والوجني الفكي والفكي السفلي.

وأشار الدكتور خليل إلى أنه تمت طباعة الغرسات المخصصة للمريض من التيتانيوم، وتمت معالجتها ثم جرى تركيبها سريرياً على مناطق الضمور من خلال شقوق جراحية تجميلية غير مرئية، وتمت متابعة المريض لمدة ثلاثة أشهر سريرياً وشعاعياً، وأظهرت النتائج شفاء كاملاً دون أي اختلاطات.

ولفت الدكتور خليل إلى أنه تم تحويل المريض لمتابعة العلاج على مستوى النسج الرخوة وتجميل الأنف وتقويم الأسنان للوصول إلى العلاج الكامل للحالة.

هيلانه الهندي

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