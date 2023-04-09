رئيس المجلس السياسي اليمني يبحث مع وفدين عماني وسعودي جهود تحقيق السلام

صنعاء-سانا

بحث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط مع الوفدين العماني والسعودي اللذين يزوران صنعاء الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية أن المشاط أعرب خلال استقبال الوفدين اليوم في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المشاط الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

من جانبه شكر رئيس الوفد السعودي جهود سلطنة عمان ودورها الهام في إحلال السلام في اليمن وحرصها على دعم السلام والاستقرار فيها.

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