التعادل يحسم لقاء ليفربول وأرسنال في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حسم التعادل الإيجابي اليوم قمة الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وضيفه أرسنال بهدفين لكل منهما.

افتتح جابريل مارتينيللي التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة قبل أن يعزز غابريل خيسوس النتيجة في الدقيقة 28 وفي الدقيقة 42 سجل محمد صلاح هدف تقليص الفارق لصالح ليفربول وفى الدقيقة 87 من زمن المباراة نجح روبرتو فيرمينو بتسجيل هدف التعادل.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى النقطة 73 في صدارة ترتيب الدوري فيما وصل رصيد ليفربول إلى النقطة 44 في المركز الثامن.

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