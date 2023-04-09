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الرئيسان الجزائري والإيراني يتفقان على تقوية العلاقات في المجالين السياسي والاقتصادي

2023-04-09

الجزائر-سانا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان اليوم: إن الرئيسين ناقشا الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، وما يجري فيها من تعد وعدوان، ولا سيما في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما يتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل.

واتفق الرئيسان على تبادل الزيارات بينهما في المستقبل.

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