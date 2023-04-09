العثور على 24 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

تونس-سانا

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة صفاقس التونسية انتشال 24 جثة على الأقل لمهاجرين غير شرعيين خلال اليومين الماضيين، قضوا خلال محاولات جديدة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام فوزي المصمودي: إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث أربعة مهاجرين من المياه قبالة سواحل صفاقس، فيما تم إنقاذ 36 مهاجراً آخرين، واعتبر ثلاثة في عداد المفقودين.

وأضاف: إنه تم انتشال جثث 20 مهاجراً بعد غرق قارب كانوا على متنه على بعد 56 كيلومتراً من صفاقس، وإنقاذ 17 بينهم ثلاثة أطفال، لافتاً إلى أن اثنين من الناجين تم انتشالهما من المياه في حالة حرجة.

وأعلن الحرس البحري التونسي أواخر الشهر الماضي أن وحداته تمكنت من انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين، في حين أنقذ 11 آخرين قبالة السواحل التونسية.

وكان متحدث باسم الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي أعلن مؤخراً أن الوحدات تمكنت من إحباط 501 عملية هجرة غير شرعية عبر اجتياز الحدود البحرية للبلاد منذ بداية العام الحالي وحتى الـ 31 من آذار الماضي.

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