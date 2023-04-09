دمشق-سانا

أقامت مؤسسة بدايات اليوم مأدبة إفطار خيرية لمرضى التصلب اللويحي في دمشق، وذلك في إطار حملة بداية خير التي أطلقتها المؤسسة مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن دعم الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة، والقيام بحملة تبرع بالدم لمرضى التلاسيميا.

عضو مجلس أمناء المؤسسة لنا كورية بينت في تصريح لمراسل سانا أن الحملة هدفها دعم عدد من الشرائح في المجتمع، بهدف إظهار التعاون والمحبة في المجتمع السوري، وهي تندرج ضمن أهدف المؤسسة التنموية لنشر الفكر التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

الدكتورة أمل محاسن رئيسة جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي أوضحت أنه من الضروري إيصال رسالة للمرضى بأن هناك من يقف إلى جانبهم ويدعمهم ويساعدهم، وخاصة أن المرض نفسي وعصبي، موضحة أن الجمعية تقدم الدعم لنحو 300 شخص مصابين بالمرض.

عدد من المتطوعين في المؤسسة أشاروا إلى أهمية الفعالية في تقديم الدعم النفسي ومساعدة المرضى، حيث أشارت مرح أبو شقير وهاني مسلماني إلى أهمية تسليط الضوء على هذا المرض، ولا سيما مع ازدياد أعداد المصابين به، وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان.

يشار إلى أن مؤسسة بدايات تأسست عام 2017، وتهدف إلى تقديم الدعم لعدد من فئات المجتمع السوري من الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بدورات تدريبية لدعم الشباب في دخولهم سوق العمل.

مهند سليمان

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