مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 جراء انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية والسويسرية

باريس-سانا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون بجروح، إثر انهيارين ثلجيين وقعا في منطقة تونون في جبال الألب الفرنسية، وبالقرب من قمة (الفوبيل) في جبال الألب السويسرية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قوله في تغريدة عبر تويتر: إن “انهياراً ثلجياً في جبال الألب الفرنسية وقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب شامونيكس، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص في حصيلة غير نهائية”.

وذكرت محطة راديو فرانس بلو المحلية نقلاً عن مصادر محلية أن “حجم الانهيار الجليدي بلغ ألف متر، وتم إرسال مروحيتين للمساهمة في عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين من الحادث”.

وفي حادث منفصل، أصيب 9 أشخاص، جراء انهيار ثلجي وقع بالقرب من قمة الفوبيل في جبال الألب السويسرية.

وذكر متحدث باسم شرطة كانتون فاليه أن كتلة الثلج جرفت عدة أشخاص، حيث كان 16 شخصاً يقومون بجولات تزلج في منطقة الانهيار الثلجي أو بالقرب منها، وتم إجلاؤهم جميعاً، بينما تم نقل 9 منهم جواً إلى المشافي إثر تعرضهم لإصابات.

ووقع الانهيار الثلجي بالقرب من قمة الفوبيل التي يبلغ ارتفاعها 4206 أمتار في الجنوب الغربي من كانتون فاليه، بالقرب من الحدود الإيطالية وعلى مسافة غير بعيدة من جبل ماترهورن، ومنتجع التزلج في زيرمات.

وحسب معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الثلجية، لقي 15 شخصاً حتفهم في انهيارات ثلجية في سويسرا خلال الأشهر الستة الماضية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency