إنقاذ 96 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل كاليه الفرنسية

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 96 مهاجراً غير شرعي، قبالة سواحل منطقة “نور با دو كاليه” شمال البلاد.

وذكرت إدارة بحري المانش والشمال في بيان عبر تويتر أنه تم إنقاذ المهاجرين في ثلاث عمليات منفصلة قامت بها البحرية الفرنسية والدرك البحري الوطني.

وحذر البيان من أن المنطقة محفوفة بالمخاطر لمرور أكثر من 400 سفينة تجارية عبرها كل يوم.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت يوم الخميس الماضي إنقاذ 41 مهاجراً، بينهم ثلاثة أطفال في بحر المانش كانوا يحاولون الوصول إلى إنكلترا بواسطة زورقين صغيرين.

ووفقاً للإدارة البحرية فقد عبر نحو 46 ألف شخص بحر المانش، خلال العام الماضي بواسطة قوارب صغيرة، ولقي خمسة أشخاص حتفهم، وفقد أربعة آخرون في رحلات العبور الخطرة هذه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency