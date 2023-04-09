الطقس غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية متوقعة فوق أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم، مع فرصة لهطل زخات مطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وبحبات البرد أحياناً فوق أغلب المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة أحياناً مثيرة للغبار، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية فوق المناطق الغربية والجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 25 / 11 المنطقة الجنوبية 27 / 12 المرتفعات الجبلية 17 / 9 المنطقة الوسطى 25 / 10 المنطقة الساحلية 22 / 15 المنطقة الشمالية 23 / 10 منطقة الجزيرة 25 / 12 المنطقة الشرقية 29 / 14 منطقة البادية 26 / 12

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