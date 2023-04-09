الصين تطلق تحذيراً باللون الأزرق لمواجهة عواصف رملية

بكين-سانا

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية حالة تأهب زرقاء لموجة عواصف رملية اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيان صادر عن المركز قوله: إن “عواصف رملية وغباراً اجتاحت أجزاء من شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وتشينغهاي وغانسو، منذ يوم أمس وتواصلت حتى اليوم”.

وحذر المركز من تأثير الموجة، ونصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة، داعياً السائقين إلى الاستعداد لمواجهة ظروف الرؤية الضعيفة.

وتطلق الصين نظام تحذير من أربعة مستويات ومشفرة بالألوان، ويمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي فالأصفر والأزرق.

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