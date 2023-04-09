وقفة في البحرين تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأقصى

المنامة-سانا

شارك مئات البحرينيين اليوم في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المسجد الأقصى، واعتداءاتهم الوحشية على المصلين في باحاته.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها جمعية مناصرة فلسطين تحت عنوان (لبيك أقصانا… الأقصى يستغيث)، بالتعاون مع المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع أكدوا أن اقتحام الأقصى، وانتهاك حرمته في شهر رمضان المبارك، والاعتداء الهمجي على المعتكفين فيه على مرأى ومسمع من العالم هي جريمة استفزازية لأكثر من ملياري مسلم حول العالم، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وتتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً ضد هذه الجرائم.

وأكد رئيس جمعية نصرة فلسطين إبراهيم الشيخ أن وقفة أبناء الشعب البحريني هي لنصرة إخوانهم الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى، مشدداً على مواصلة غرس حب الأقصى في أفئدة الأجيال القادمة لأنها الإرث الباقي والمتصل للأجيال.

بدورها طالبت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته، والعمل على وقف هذه الاعتداءات على المصلين العزل فوراً.

من جهته سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف أكد خلال مشاركته في الوقفة أن الاحتلال إلى زوال، وأن النصر حليف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بدعم أشقائه العرب، وأن علم فلسطين سيرفرف خفاقاً فوق مآذن ومساجد وكنائس القدس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency