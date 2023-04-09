(رمضان وحارتنا)… عرض مسرحي للأطفال في ثقافي حماة

حماة-سانا

استضافت خشبة المركز الثقافي في حماة عرضاً مسرحياً للأطفال، بعنوان “رمضان وحارتنا” بحضور لافت للأطفال الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع شخصيات المسرحية، ومع الموسيقا والأغاني المرافقة.

ويروي العرض قصة عائلة من أب وأم لديهما بنت تدعى زهرية، أحياناً تزعج الجوار بأصوات الأغاني والموسيقا لتلعب مع أصدقائها، ويتصادم والدها مع الجيران بطريقة كوميدية مع إلقاء الضوء على ضرورة التسامح بين الجيران في الشهر الفضيل، والاعتدال في الطعام أيضاً.

مؤلف ومخرج المسرحية عبد الرحمن كربجها بين لمراسلة سانا أن العرض يحمل بقالب كوميدي قيماً تربوية تتعلق بالصدق والأمانة، واحترام الجوار لترسيخ القيم الإنسانية لدى الأطفال، لافتاً إلى أن العرض تخلله كسر للحواجز مع الجمهور لخلق حالة من التفاعل فيجيب الأطفال على أسئلة تطرح عليهم.

بدورها اعتبرت الممثلة غدير حمشو أن مشاركتها في عرض “رمضان وحارتنا” هي نجاح بالنسبة لها لكي تواصل مشوارها في المسرح، ولا سيما أن مسرح الطفل من المدارس المهمة، وهو ينمي شخصية الطفل، مشيرة إلى أنه تم تقديم المسرحية بطريقة كوميدية تعليمية بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وبالوقت نفسه ترسيخ بعض القيم والمبادئ.

ولفت مدير ثقافة حماة سامي طه إلى دور المسرح السامي في إيصال رسالة تربوية عبر شخصيات المسرحية، مبيناً أن العرض يأتي ضمن عروض تقيمها المديرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستستمر خلال فترة عيد الفطر السعيد.

سهاد حسن

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