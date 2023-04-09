الأمانة السورية للتنمية تتسلم شاحنات مساعدات لمتضرري الزلزال عبر مركز نصيب الحدودي

درعا-سانا

تسلمت الأمانة السورية للتنمية اليوم 8 شاحنات مساعدات محملة بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الأطفال عبر مركز نصيب الحدودي لدعم متضرري الزلزال.

مدير مركز نصيب الحدودي المهندس شادي أبازيد بين أن المساعدات مكونة من سبع شاحنات مقدمة من السفارة السورية في الكويت، وتحمل مواد إغاثية متنوعة من أغذية وأدوية وحليب وحفاضات أطفال، إضافة إلى شاحنة مقدمة من شركة دار الغذاء في الأردن تحمل طروداً من حليب الأطفال، مشيراً إلى أن حمولة هذه الشاحنات سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال.

وكان الهلال الأحمر العربي السوري تسلم قبل أيام 10 شاحنات مقدمة من الحكومة الأردنية للمتضررين من الزلزال.

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