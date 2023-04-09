4 غيابات تضرب قائمة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه لمباراة جيرونا المقررة غداً، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات تشافي استبعاد كل من عثمان ديمبلي وبيدري وكريستينسن وفرينكي دي يونغ.

وشملت قائمة المنتخب الكتالوني تير شتيغن وأراوخو وبوسكيتس وليفاندوفسكي وفاتي وتوريس وإيناكي بينا وألونسو وألبا وكيسي وسيرغي روبيرتو ورافينيا وكوندي وإريك غارسيا وبالدي وكاسادو وغافي وبابلو توريه وأرناو تيناس وألاركون وإستانيس وأليكس غاريدو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 71 نقطة متفوقاً على ريال مدريد بفارق 12 نقطة.

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