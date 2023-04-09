بيسكوف: اتفاقات مينسك كانت خدعة غربية لتقوية نظام كييف

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن اتفاقات مينسك كانت لعبة غربية تم من خلالها خداع روسيا بما يسمح بتقوية نظام كييف.

ورداً على سؤال حول هذه الاتفاقات قال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: لقد خدعنا الغرب وهذا أدى إلى تفاقم الوضع، وقدم دفعة مشجعة لنظام كييف في نواح كثيرة، وأطلق لهم العنان لتنظيم مذبحة ضد الروس في بلادهم، وهذا ما سرع ببدء العملية العسكرية الخاصة.

ونصت اتفاقيات مينسك الموقعة عام 2015 على تسوية الوضع في شرق أوكرانيا بين سلطات كييف وممثلي لوغانسك ودونيتسك، من خلال وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس والإفراج عن أسرى الحرب والإصلاح الدستوري في أوكرانيا، ومنح الحكم الذاتي لمناطق معينة من دونباس.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل صرحت أواخر العام الماضي أن الهدف من هذه الاتفاقيات كان منح أوكرانيا المزيد من الوقت لتصبح أقوى، فيما أيد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند تصريحات ميركل، مشيراً إلى أن الوضع الجيوسياسي في ذلك الوقت لم يكن في صالح أوكرانيا، وأن الغرب كان بحاجة إلى استراحة.

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