تقديم 325 وجبة إفطار للأسر في ريف إدلب المحرر

حماة-سانا

قدمت جمعية البر والخدمات الاجتماعية في إدلب 325 وجبة إفطار صائم، للأسر المقيمة في قرى وبلدات الريف المحرر من الإرهاب وبمركز الإيواء المؤقت بحماة.

وأوضح مدير الجمعية خالد الترك لمراسل سانا أن هذه الوجبات جزء من حملة “نطعمهم” التي تم إطلاقها مطلع شهر رمضان، وشملت توزيع 50 وجبة إفطار في قرية الجهمان ومثلها في الحمدانية الشرقية والعوجة، و100 وجبة في مركزي الإيواء بالإطارات وإبراهيم حمود، مبيناً أنه تم أيضا توزيع 75 وجبة إفطار للأسر المقيمة في مركز الإيواء المؤقت بأبراج البارودية بحماة.

وأشار الترك إلى أن تقديم الوجبات تم بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي التي تدعم المبادرات الرمضانية المستمرة لنهاية شهر الصيام، والهادفة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتخفيف العبء المادي عن الأسر الأكثر احتياجاً.

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