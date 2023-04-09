الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً مدافعاً عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة النضال، وسيبقى صامداً مدافعاً عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن، وستبقى القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله اليوم: إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى والاعتداءات اليومية ضد المصلين والمعتكفين فيه خلال شهر رمضان مرفوضة ومدانة، مشيراً إلى أن كل الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأميركي للاحتلال لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع وإشعال المنطقة.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه وحملات التحريض المستمرة التي يطلقها مسؤولو الاحتلال، وعلى رأسهم الوزير ايتمار بن غفير والتي تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد، مبينة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد جزء من محاولات تغيير وضعه القانوني والتاريخي القائم، بهدف تهويده.

وحذرت الخارجية من نتائج حملات التحريض المتواصلة والممنهجة ضد القدس ومقدساتها، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

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