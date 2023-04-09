الشرطة الألمانية تحذر من احتمال انتشار مواد سامة في الهواء بعد اندلاع حريق في هامبورغ

برلين-سانا

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية اليوم اندلاع حريق في منشأة تخزين، محذرة من احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة مع الدخان.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة قوله: إن الحريق اندلع في روتينبورجزارت التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هامبورغ، وقد تم إجلاء نحو 140 شخصاً، وإن السحابة الدخانية تتحرك في اتجاه وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: إن لون السماء صار داكناً نتيجة لذلك لكن الطقس جعل من الصعب التمييز بين الدخان والسحب، لافتاً إلى أن الشرطة وسلطات الإطفاء تقيم الموقف.

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