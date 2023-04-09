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الباخرة (ليدي ميا) تصل إلى مرفأ اللاذقية محملة بمساكن مسبقة الصنع مقدمة من الصين

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سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى مرفأ اللاذقية محملة بالمواد الغذائية والإغاثية

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