الباخرة (ليدي ميا) تصل إلى مرفأ اللاذقية محملة بمساكن مسبقة الصنع مقدمة من الصين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المطران كريكور كوسا: أحيي أبناءنا في سورية.. مهما مر عليهم من صعوبات فسيبنون وطنهم
2023-04-09
حزب البعث في اليمن بذكرى التأسيس: ندعم الدور الشجاع والنضالي لسورية في مواجهة الإرهاب
2023-04-08
منظمة حزب البعث في روسيا بذكرى تأسيسه: نجدد وقوفنا إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها
2023-04-07
الجعفري يبحث مع وزير خارجية أبخازيا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
2023-04-07
الدفاع الروسية: الإرهابيون في إدلب يعدون لهجمات استفزازية على مناطق آمنة ومواقع للجيش السوري
2023-04-06
معرض للآثار السورية في المتحف الوطني التشيكي
2023-04-06
الوزيرة مشوح: العلاقات الثقافية السورية الإيرانية أسست على قواسم مشتركة واحترام متبادل
2023-04-06
محليات
تقديم 325 وجبة إفطار للأسر في ريف إدلب المحرر
2023-04-09
جريح الوطن يبدأ توزيع سلال غذائية رمضانية لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي
2023-04-09
وصول الباخرة (ليدي ميا) إلى مرفأ اللاذقية تحمل مساكن مسبقة الصنع مقدمة من الصين
2023-04-09
الدفاع: تعرض أحد الحسابات الخاصة بموقع الوزارة على التلغرام للاختراق
2023-04-09
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الغائم جزئياً والغائم
2023-04-09
الأرصاد الجوية تحذر من سرعة الرياح والأجواء السديمية والأمطار خلال الأسبوع الجاري
2023-04-09
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
2023-04-09
رياضة
زين العابدين تجور: طموحات للتألق في رياضة رفع الأثقال وتحقيق التميز على المستوى العالمي
2023-04-09
ملعب الآنفيلد يحتضن لقاء قمة الجولة الـ 30 بين ليفربول وأرسنال
2023-04-09
بايرن ميونخ يهزم فرايبورج في الدوري الألماني
2023-04-08
نيوكاسل يهزم برينتفورد في الدوري الإنكليزي
2023-04-08
فضية لسورية في بطولة تايلاند الدولية للسباحة
2023-04-08
مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي
2023-04-08
رغم صعوبة المهمة.. نادي التل يطمح ببلوغ الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-04-08
اقتصاد
زراعة حمص: الحالة العامة لمحصول القمح جيدة
2023-04-08
شركة تجفيف الخضار في سلمية تستعد لاستلام محصول البصل
2023-04-08
مديرية زراعة ريف دمشق: بدء حملة التحصين الوقائي للحمى القلاعية للأبقار
2023-04-08
بمشاركة 70 جناحاً وجهة عارضة.. افتتاح مهرجان حلب الخير الثاني
2023-04-07
أسعار النفط تسجل صعوداً للأسبوع الثالث على التوالي
2023-04-07
المالية الروسية تعلن عن تحسن في ميزانية البلاد
2023-04-07
135 شركة بمهرجان (صنع في سورية) في صالة تشرين الرياضية بدمشق
2023-04-06
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الباخرة (ليدي ميا) تصل إلى مرفأ اللاذقية محملة بمساكن مسبقة الصنع مقدمة من الصين
2023-04-09
تصوير: منذر سعيد
الباخرة الصينية (ليدي ميا)
مرفأ اللاذقية
2023-04-09
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