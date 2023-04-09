الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس والأغوار

القدس المحتلة-سانا

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس والأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز صرة بالبوابة الحديدية، كما أغلقت بوابة بلدة تل غرب نابلس، وشددت إجراءاتها على حواجز بلدات حوارة جنوب المدينة وبيت فوريك شرقها وعصيرة الشمالية شمالها وبيتا جنوبها، وفي محيط مستوطنة مقامة غرب المدينة، كما أقامت عدة حواجز قرب بلدة المسعودية على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وفي الأغوار أغلقت قوات الاحتلال حاجز منطقة الحمرا العسكري وحاجز قرية فروش بيت دجن، وكثفت تواجدها فيها، ومنعت أهلها من التنقل والحركة، تمهيداً لتأمين اقتحامات المستوطنين للقرية مساء اليوم، كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز تياسير شرق طوباس وعرقلت حركة الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال حفرت أمس خندقاً في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقتها لمنع تنقل الفلسطينيين، كما أغلقت الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية.

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