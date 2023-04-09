بمناسبة شهر رمضان.. توزيع سلل غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في طرطوس

طرطوس-سانا

استفادت نحو 550 عائلة من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة طرطوس، من سلل غذائية تحوي مواد تموينية أساسية قدمتها الجمعية الجعفرية الخيرية في المحافظة، بمناسبة شهر رمضان الكريم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبد الحميد في تصريح لمراسلة سانا، أن الجمعية مستمرة بتوزيع سلل غذائية تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والأرامل واليتامى والعجزة وعدداً من الجرحى والأهالي بهدف التخفيف من الأعباء المادية، موضحاً أن خطة التوزيع خلال شهر الصيام تشمل نحو 1500 سلة.

وعن آلية التوزيع أوضح عبد الحميد أنه تم وضع برنامج بكل حي من أحياء المدينة وفق قاعدة بيانات خاصة بعد إجراء مسح ميداني للأسر المستفيدة، لافتاً إلى أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون بين المجتمع الأهلي والجهات العامة في تعزيز العمل الإنساني.

وعرض عبد الحميد الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية من تقديم مبالغ مادية تستهدف الأسر التي تضم أفراداً يعانون أمراضاً مزمنة لتأمين أدويتهم، مشيراً إلى أن الجمعية شاركت أيضاً خلال كارثة الزلزال بمبادرة توزيع سلل غذائية على المتضررين بجبلة.

بدوره أمين المستودع علي معلا، أوضح أنه يتم الإشراف على عمليات تعبئة المواد وتغليفها بشكل جيد، وإبلاغ المستفيدين عبر أرقام هواتفهم، حيث يوزع يومياً نحو 70 سلة غذائية، لافتاً إلى أن الجمعية تقوم كل شهرين بتوزيع نحو 1500 سلة عبر بيانات مسجلة مسبقاً.

ونوه عدد من المستفيدين بدور الجمعيات الأهلية الإيجابي ومساهمتها بالتخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة التي يعانون منها، من خلال توزيع سلل غذائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

هيبه سليمان

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