القوات الأوكرانية تقصف مجدداً مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم قريتين حدوديتين، وذلك بعد استهداف قرية أخرى أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غلادكوف قوله عبر تلغرام: إن “قذائف أوكرانية أصابت مبنيين سكنيين ومستودعا في قرية فوزنيسينوفكا، ما أدى إلى تضررها دون وقوع ضحايا أو إصابات”.

وذكر غلادكوف بوقت سابق اليوم أن أضراراً لحقت بـ 4 منازل في قرية تيشينكا نتيجة استهدافها بقذائف أوكرانية، دون وقوع إصابات أيضاً.

وكانت القوات الأوكرانية أطلقت أمس 12 قذيفة مدفعية على قرية أرخانغيلسكويه، ما أدى إلى تدمير جدران وسقف حظيرة أبقار ومستودع للحبوب ومبنى مزرعة.