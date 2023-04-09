الأردن: على سلطات الاحتلال وقف محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي تأكيده في بيان اليوم أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محذراً من خطورة استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، وتضييق الاحتلال على المصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وطالب المجالي الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى.

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