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بيسكوف: الغرب أظهر رد فعل غير متزن تجاه خطط روسيا

2023-04-09

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الغرب الجماعي أظهر رد فعل غير متزن تجاه خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في حديث تلفزيوني اليوم: “لا يميل الغرب الجماعي إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا حول بلادنا، ولكنه في ذات الوقت يبدي رد فعل هستيرياً على خططنا لبناء منشآت لتخزين أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في وقت سابق بأن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، مشدداً على أن ذلك لا ينتهك الالتزامات الدولية.

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