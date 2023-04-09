مستوطنون يقتحمون سبسطية شمال نابلس وبرك سليمان جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المنقطة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس ومنطقة برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في سبسطية بأعداد كبيرة، وأقامت عدة حواجز في محيطها، ومنعت الفلسطينيين من دخولها تمهيداً لاقتحام المستوطنين.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم بحماية قوات الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية فيها.

وفي السياق ذاته أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين بلدة عصيرة الشمالية ومدينة نابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية قرب بلدتي دير شرف والناقورة شمال غرب المدينة.

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