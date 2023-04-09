جريح الوطن يبدأ توزيع سلال غذائية رمضانية لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن فرقه بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي وتحت الكلي المنضمين إلى المشروع في المحافظات كافة.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن السلال المقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أنه بدأ توزيعها على جرحى الوطن الموجودين في دمشق وريفها لتصل تباعاً إلى حلب وحماة واللاذقية.

وأشار المشروع إلى أن التوزيع سيستمر خلال الأيام القادمة لتغطية باقي المحافظات، مبيناً أن توزيع السلال الغذائية على الجرحى يأتي بالتوازي مع استمرار الجهود الإغاثية الهادفة للوصول لكل احتياجات الجرحى المتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة.

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