الدفاع: تعرض أحد الحسابات الخاصة بموقع الوزارة على التلغرام للاختراق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض أحد الحسابات الخاصة بالموقع الإلكتروني للوزارة في الجمهورية العربية السورية على تطبيق التلغرام للاختراق.

وقالت الوزارة إنه تم إلغاء الحساب المذكور كما تم إيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلغرام.

وحذرت الوزارة من أي حساب مزيف على تطبيق تلغرام أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على موقعها الالكتروني.

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