مصرع شخص وإصابة العشرات جراء التسمم بغاز الكربون في كندا

أوتاوا-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرات آخرون بالتسمم بغاز أوكسيد الكربون في مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية.

وذكرت شبكة “سي بي سي” الكندية أن الكهرباء انقطعت عن المستخدمين بعد هطول أمطار جليدية في المنطقة الأربعاء الماضي، ما دفع البعض إلى استخدام الفحم للتدفئة وطهي الطعام باستخدام مواقد الغاز الخاصة بالشواء داخل البيوت، وهو ما أدى إلى تسمم 135 شخصا بغاز أوكسيد الكربون تم نقلهم إلى المرافق الطبية .

وضرب المطر الجليدي مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الأسبوع الماضي، ما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مليون منزل ومبنى.

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