1948- وقوع مجزرة دير ياسين على يد منظمتي الإرجون وشتيرن الصهيونيتين الإرهابيتين، وسقط فيها 360 شهيداً فلسطينياً.

دمشق-سانا

1413- تنصيب هنري الخامس ملكا على إنكلترا.

1938- التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي.

1940- ألمانيا النازية تحتل الدنمارك والنرويج في الحرب العالمية

الثانية.

1952- مقتل 37 شخصا جراء اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية

بجبل ميهارا.

1953- إنشاء اتحاد البريد العربي.

1963- الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني

ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة.

1965- مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب

الثانية بينهما.

1981- اصطدام غواصة نووية أمريكية بسفينة شحن يابانية.

1991- إعلان استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفييتي.

1999- اغتيال رئيس جمهورية النيجر إبراهيم باري مايناسارا.

2004- عبد العزيز بوتفليقة يفوز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لفترة

رئاسية ثانية.

من مواليد هذا اليوم:

1867- كريس واتسون، رئيس وزراء أستراليا.

1872- ليون بلوم، رئيس وزراء فرنسا.

1990- كريستين ستيوارت، ممثلة أمريكية.

من وفيات هذا اليوم:

1904- الملكة إيزابيلا الثانية، ملكة إسبانيا.

1922- باتريك مانسون، طبيب اسكتلندي مؤسس طب المناطق الحارة.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في جورجيا.

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