1948- وقوع مجزرة دير ياسين على يد منظمتي الإرجون وشتيرن الصهيونيتين الإرهابيتين، وسقط فيها 360 شهيداً فلسطينياً.

دمشق-سانا
1413- تنصيب هنري الخامس ملكا على إنكلترا.
1938- التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي.
1940- ألمانيا النازية تحتل الدنمارك والنرويج في الحرب العالمية
الثانية.
1952- مقتل 37 شخصا جراء اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية
بجبل ميهارا.
1953- إنشاء اتحاد البريد العربي.
1963- الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني
ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة.
1965- مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب
الثانية بينهما.
1981- اصطدام غواصة نووية أمريكية بسفينة شحن يابانية.
1991- إعلان استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفييتي.
1999- اغتيال رئيس جمهورية النيجر إبراهيم باري مايناسارا.
2004- عبد العزيز بوتفليقة يفوز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لفترة
رئاسية ثانية.
من مواليد هذا اليوم:
1867- كريس واتسون، رئيس وزراء أستراليا.
1872- ليون بلوم، رئيس وزراء فرنسا.
1990- كريستين ستيوارت، ممثلة أمريكية.
من وفيات هذا اليوم:
1904- الملكة إيزابيلا الثانية، ملكة إسبانيا.
1922- باتريك مانسون، طبيب اسكتلندي مؤسس طب المناطق الحارة.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في جورجيا.
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