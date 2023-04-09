الخارجية الأردنية تحذر من محاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

عمان-سانا

حذرت وزارة الخارجية الأردنية اليوم من التبعات الكارثية لاستمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في شهر رمضان.

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن المتحدث باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله في بيان اليوم: “إن قيام قوات الاحتلال بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين مجدداً في محاولة لتفريغه من المصلين تمهيداً لاقتحامات كبيرة له سيزيد الأوضاع توتراً وعنفاً سيدفع ثمنه الجميع”.

وطالب المجالي سلطات الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الأقصى ورفع القيود التي تفرضها عليه وعلى طاقمه واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلين في العبادة.