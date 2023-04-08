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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

2023-04-08

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن الشاب عائد سليم 20عاما استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن والصدر خلال اقتحام بلدة عزون.

واستشهاد فلسطيني يوم أمس بعد تنفيذه عملية بطولية في “تل أبيب” أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 97 شهيداً بينهم 17 طفلاً.

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