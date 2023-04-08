زاخاروفا تدين تعاطف الغرب مع قاتلة المراسل الروسي تاتارسكي

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية محاولات الغرب تصوير قاتلة المراسل الحربي الروسي فلادلين تاتارسكي على أنها ضحية، وتعاطفه معها في عملها الإرهابي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام اليوم: “أثبت تاتارسكي أن الجبهة اليوم في كل مكان، في منطقة الحرب وبعيداً عنها، في القلوب والعقول، مرات عدة واجه الموت في ساحة المعركة، وقتل وسط مدينة سان بطرسبرغ الآمنة على يد إرهابية بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية”.

وأضافت زاخاروفا: “مضت ستة أيام على التفجير الذي اغتيل فيه تاتارسكي ولم ينبس أحد من الأوصياء الغربيين المطالبين بحرية الإعلام وسلامة الصحفيين ببنت شفة لإدانة هذا العمل الوحشي الذي يندى له الجبين”.

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