جبر الخواطر… مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة في ضاحية قدسيا

دمشق-سانا

بهدف تعزيز العمل التشاركي في شهر رمضان المبارك أقامت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساء اليوم مأدبة إفطار في مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

وتضمنت الفعالية إلى جانب مأدبة الإفطار مجموعة من المسابقات والنشاطات الترفيهية للأطفال تحت عنوان “جبر الخواطر7” للعام السابع على التوالي، واستهدفت نحو 500 شخص من مستفيدي هذه الجمعيات.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بين في تصريح لمراسل سانا أن التعاون والتنسيق بين الجمعيات مهم، ومن الضروري تعزيزه بشكل أكبر لمواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تعاني منها البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات للنهوض بالقطاع الأهلي ليكون قادراً على زيادة الدعم للفئات المحتاجة.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد أوضحت أن الفعالية لها طابع مميز في الشهر الفضيل وهي تندرج ضمن المبادرات التي أطلقتها الجمعيات بالتنسيق مع الوزارة لتخفيف الأعباء وزيادة أعداد الأسر المستفيدة منها، لافتة إلى أهمية تفعيل العمل التطوعي في المجتمع ما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة بشكل كبير.

مديرة مجمع لحن الحياة ندى الغبرة بينت أن الإفطار يتم بالتشارك والتنسيق مع عدد من الجمعيات بشكل يظهر قيم التعاون التي يتمتع بها الشعب السوري، لافتة إلى أن المجمع يقوم برعاية وتدريب الأطفال الموجودين فيه حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم في المستقبل.

منسقة العمل الأهلي الدكتورة أمل محاسن أشارت إلى أهمية العمل التشاركي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بما يسهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الشعب السوري، موضحة أن عدد الجمعيات المشاركة في الفعالية وصل إلى 13 جمعية ومؤسسة والهدف الأساسي منها هو إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتقديم الرعاية والاهتمام لهم.

عضو مجلس إدارة جمعية غراس التنموية ميسون بركات أكدت على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجمعيات عن طريق تقديم كل جمعية ما تملك من خدمات بحيث تصل إلى أكبر عدد من المستفيدين.

حضر الفعالية محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى ونائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المهندس علي المبيض وعدد من ممثلي الجمعيات والفعاليات الدينية والمحلية.

مهند سليمان

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