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عبد اللهيان لنظيره الأذربيجاني: الخلافات بين دول المنطقة تخدم أعداءها

2023-04-08

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف أن أعداء المنطقة يستغلون الخلافات بين الدول فيها خدمة لمآربهم، محذرا من مؤامرة الكيان الصهيوني لاستهداف تماسك وأمن وازدهار بلدان المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وبايراموف استعرضا آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين طهران وباكو، إلى جانب قضايا أخرى تخص المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشكل صريح وشفاف حول الاتفاقات الموقعة والسبل الكفيلة باجتياز الأزمات الراهنة.

وأكد الجانبان على ضرورة الاحترام المتبادل لمبدأ حسن الجوار والسيادة ووحدة أراضي البلدين.

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