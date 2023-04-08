مقتل 37 شخصاً في هجوم شنه مسلحون وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 37 شخصاً جراء هجوم شنه مسلحون على مدرسة في ولاية بينو، تضم نازحين من شمال ووسط نيجيريا.

وقال حاكم ولاية بينو سامويل أورتوم لوكالة فرانس برس: “إن الهجوم استهدف مدرسة ابتدائية واقعة على الطريق المؤدي إلى ماكوردي عاصمة الولاية، تؤوي نازحين فروا من أعمال العنف في شمال ووسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 37 شخصاً”.

واتهم مسؤولون محليون الرعاة الرحّل في بينو بالمسؤولية عن الهجوم، حيث تشهد المجتمعات الريفية عنفاً وجرائم خطف في شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وأدان الرئيس محمد بخاري عمليات القتل واستخدام الإرهاب أداة في النزاعات، وأكد أن جهوداً تبذل من أجل إنهاء العنف والعثور على المهاجمين، والتعامل معهم بسرعة بموجب القانون.

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