SCS-NET
الشريط الإخباري

مقتل 37 شخصاً في هجوم شنه مسلحون وسط نيجيريا

2023-04-08

أبوجا-سانا

قتل 37 شخصاً جراء هجوم شنه مسلحون على مدرسة في ولاية بينو، تضم نازحين من شمال ووسط نيجيريا.

وقال حاكم ولاية بينو سامويل أورتوم لوكالة فرانس برس: “إن الهجوم استهدف مدرسة ابتدائية واقعة على الطريق المؤدي إلى ماكوردي عاصمة الولاية، تؤوي نازحين فروا من أعمال العنف في شمال ووسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 37 شخصاً”.

واتهم مسؤولون محليون الرعاة الرحّل في بينو بالمسؤولية عن الهجوم، حيث تشهد المجتمعات الريفية عنفاً وجرائم خطف في شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وأدان الرئيس محمد بخاري عمليات القتل واستخدام الإرهاب أداة في النزاعات، وأكد أن جهوداً تبذل من أجل إنهاء العنف والعثور على المهاجمين، والتعامل معهم بسرعة بموجب القانون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

القوات النيجيرية تنقذ 14 مختطفاً شمال البلاد

أبوجا-سانا أعلنت السلطات النيجيرية اليوم عن تحرير 14 شخصاً كانوا محتجزين كرهائن لدى قطاع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved