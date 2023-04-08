ستة مخططات استيطانية جديدة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القدس المحتلة–سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ستة مخططات استيطانية جديدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة وفا أن المخططات الجديدة تهدف إلى الاستيلاء على 1188 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بهدف إقامة 543 وحدة استيطانية عليها، لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله ونابلس والخليل وسلفيت وبيت لحم وأريحا والأغوار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته التوسعية التهويدية في الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المزيد من المستوطنات، متجاهلاً الدعوات وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

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