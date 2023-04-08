إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية كيسان شرق المدينة، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح قبل أن يتم اعتقاله.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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