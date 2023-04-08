فوز الفتوة على الاتحاد أهلي حلب في ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الفتوة على الاتحاد أهلي حلب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الجلاء بدمشق، في ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة مصطفى جنيد في الدقيقة الـ 77، ليرفع الفتوة رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

وكانت الجولة الثالثة عشرة انطلقت أمس، وشهدت فوز الوثبة على الوحدة بهدف وحيد، والمجد على الكرامة بهدفين لهدف، وتعادل جبلة مع الطليعة بهدف لمثله، بينما تأجل لقاء حطين مع تشرين والذي كان مقرراً من هذه الجولة إلى وقت لاحق، بسبب مشاركة الأخير في بطولة الأندية العربية.

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