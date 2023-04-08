مسلحون يخطفون 80 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

أقدم مسلحون اليوم على اختطاف 80 شخصاً، بينهم أطفال في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها في بيان: “إن الشرطة تعمل مع الجيش وحراس أمن من الأهالي لإنقاذ الضحايا، فيما أوضح سكان المنطقة أن أكثر من 80 شخصاً بينهم أطفال ونساء اختطفوا من قبل مسلحين دون أن يطلبوا الحصول على فدية بعد”.

وغالباً ما يحتفظ الخاطفون في نيجيريا بضحاياهم لأشهر إذا لم يتم دفع فدية، ويطالبون القرويين أيضا بدفع أتاوة للسماح لهم بالزراعة وحصاد محاصيلهم.

وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيساً في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، وأدت إلى سقوط قتلى واختطاف العديد في الأشهر الأخيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency