SCS-NET
الشريط الإخباري

مسلحون يخطفون 80 شخصاً شمال غرب نيجيريا

2023-04-08

أبوجا-سانا

أقدم مسلحون اليوم على اختطاف 80 شخصاً، بينهم أطفال في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها في بيان: “إن الشرطة تعمل مع الجيش وحراس أمن من الأهالي لإنقاذ الضحايا، فيما أوضح سكان المنطقة أن أكثر من 80 شخصاً بينهم أطفال ونساء اختطفوا من قبل مسلحين دون أن يطلبوا الحصول على فدية بعد”.

وغالباً ما يحتفظ الخاطفون في نيجيريا بضحاياهم لأشهر إذا لم يتم دفع فدية، ويطالبون القرويين أيضا بدفع أتاوة للسماح لهم بالزراعة وحصاد محاصيلهم.

وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيساً في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، وأدت إلى سقوط قتلى واختطاف العديد في الأشهر الأخيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مصرع 12 شخصاً جراء حادث سير شمال غرب نيجيريا

ابوجا-سانا لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حادث سير على الطريق السريع بولاية سوكوتو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved