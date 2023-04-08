الدفاع الروسية: القضاء على نحو 600 جندي ومرتزق وتدمير ثلاثة مخازن مدفعية وصواريخ للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وحداتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من القضاء على نحو 600 جندي ومرتزق أوكراني، وتدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وجاء في بيان الوزارة: إنه وعلى محور كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين عسكريتين ومدفع هاوتزر دي20 أما على محور كراسني ليمان فتم استهداف القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جندياً وتدمير مركبة قتالية مدرعة ومدفعية غفوزديكا بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي20.

وعلى محور دونيتسك قتل نحو 370 من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة، وتم تدمير ثلاث مركبات قتال للمشاة وست مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع “غفوزديكا” بينما استهدفت الضربات الجوية والمدفعية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وحدات القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائرها في هذه المناطق 55 جندياً ومركبة قتالية مصفحة بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز “دي20” و”دي30″، وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية ومدفعية “أكاتسيا”.

وتمكنت وحدات المدفعية والصواريخ الروسية من إصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة كما اعترضت وسائط الدفاع الجوي سبعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، وأسقطت سبع طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.

وأشار البيان إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بلغ 406 طائرات و228 مروحية، و3702 طائرة دون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8574 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، و4532 قطعة من مدفعية الميدان ومدافع الهاون و9342 مركبة عسكرية خاصة.

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