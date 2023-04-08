بدء أعمال مشروع إكساء مبنى المالية الجديد بدير الزور

دير الزور-سانا

بدأت ورشات فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بدير الزور أعمال مشروع إكساء مبنى مديرية المالية الجديد.

وذكر مدير المالية محمد الكرك في تصريح لمراسل سانا أن هذا المشروع كان من المشاريع المتعثرة، وتوقفت الأعمال فيه منذ عام 2011، وحالياً تمت مباشرة العمل بإكساء الطابق الأول والثاني من البناء الذي يتكون من أربعة طوابق، وذلك بتمويل من صندوق تنمية دير الزور.

وبين الكرك أن القيمة العقدية للمشروع بلغت 700 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن المبنى الجديد سيتيح الفرصة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مريح على اعتبار أن المديرية ومنذ أكثر من 10 سنوات تقدم خدماتها من خلال 7 غرف ضمن مبنى مديرية السياحة.

مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في دير الزور حسن خميس أوضح أن الأعمال تتضمن إكساء 42 غرفة في الطابق الأول، و35 غرفة مع صالات استقبال في الطابق الثاني من أرضيات وأسقف وتمديدات كهربائية وصحية ودهان ومنجور خشبي ومعدني.

وأشار خميس إلى أن ورشات المؤسسة ستقوم بتكثيف العمل لإنهاء الأعمال ووضع المبنى في الخدمة قبل انتهاء المدة العقدية للمشروع البالغة أربعة أشهر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency