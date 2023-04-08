منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز تنطلق اليوم

لندن-سانا

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ومن أبرز المباريات فيه لقاء فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد الذي يعاني من عدة غيابات أبرزها الظهير الأيسر لوك شو بسبب الإصابة، ونجم الوسط كاسيميرو جراء الإيقاف، إلى تجاوز مرحلة الأداء المتذبذب والعودة إلى المركز الثالث الذي خسره أمام نيوكاسل يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-0، فيما تنتظره مواجهة صعبة أمام ضيفه برينتفورد.

وسيحاول فريق توتنهام صاحب المركز الخامس 50 نقطة، الإبقاء على حظوظه في خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف على ملعبه فريق برايتون، حيث تفصل السبيرز 3 نقاط، عن صاحب المركز الرابع يونايتد 53 نقطة، ونيوكاسل صاحب المركز الثالث 53 نقطة.

أما في المنافسة على اللقب فيحل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 64 نقطة ضيفاً ثقيلاً على ساوثهامبتون، وعينه على تقليص الفارق مع المتصدر ارسنال 72 نقطة الذي سيحل يوم غد ضيفاً على فريق ليفربول في قمة الجولة.

وستكون المبارات ليوم السبت:

أستون فيلا – نوتينغهام فورست

فولهام – ويست هام يونايتد

ليستر سيتي – بورنموث

وولفرهامبتون – تشيلسي

ومباريات يوم الأحد:

ليدز يونايتد – كريستال بالاس

محمد نتيفة

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