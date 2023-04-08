زاخاروفا: تهديدات النظام الأوكراني للقرم تدل على النزعة النازية

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تهديدات مستشار رئيس النظام الأوكراني ميخائيل بودولياك لسكان القرم في حال استيلاء أوكرانيا عليه، معتبرة أن هذه التهديدات تدل على “النازية بكل قامتها”.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها على موقع تلغرام معلقة على حديث بودولياك: “ها هي النزعة النازية الأوكرانية تقف بكل قامتها”، مذكرة بأن النازيين الأوكرانيين نفذوا كل ذلك حتى قبل عام 2022، وكان الغرب يهز رأسه بالموافقة ويرسل لهم العتاد والأسلحة.

وكان بودولياك تحدث في وقت سابق عن حظر اللغة الروسية والفضاء الثقافي الروسي في القرم في حال الاستيلاء على شبه الجزيرة.

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