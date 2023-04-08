علماء صينيون يؤكدون أن التنبؤ الدقيق بوقت ومكان الزلازل لا يزال غير ممكن

بكين-سانا

لجأ علماء صينيون إلى استخدام الأقمار الصناعية، لالتقاط الإشارات الكهرومغناطيسية في الفضاء، وتوفير الدعم للتنبؤ بالزلازل، إضافة إلى مراقبة الطقس الفضائي، والتحذير منه.

ونقلت وكالة شينخوا عن (شن شيوي هوي) كبير علماء برنامج القمر الصناعي قوله خلال الندوة الوطنية الـ 35 لاستكشاف الفضاء التي عقدت مؤخرا:ً “إنه على مدار السنوات الخمس الماضية لاحظ القمر الصناعي تشانغ هنغ 1 الذي أطلق عام 2018 حوالي 60 زلزالاً بقوة سبع درجات فما فوق، إضافة إلى ما يقرب من 600 زلزال بقوة ست درجات فما فوق في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف شن: إن ما يصل إلى 80 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات أو أعلى، تظهر إشارات تمهيدية قبل نصف شهر من الحدث.

وفيما نوه شن بالتقدم الذي أحرزه القمر الصناعي (تشانغ هنغ 1) إلا أنه أقر بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتم تحقيق تنبؤ دقيق بالزلازل، وأن التنبؤ الدقيق بالوقت والمكان والشدة، لا يزال غير ممكن بعد.

وكانت الصين أطلقت في شهر شباط من العام 2018 القمر الصناعي تشانغ هنغ 1، وهو أول قمر صناعي صيني لالتقاط الإشارات الكهرومغناطيسية في الفضاء، وتوفير الدعم للتنبؤ بالزلازل .

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