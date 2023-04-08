الاحتلال يعتقل فلسطينياً في الأغوار الشمالية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أثناء مروره قرب أحد حواجزها في الأغوار الشمالية.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك شددت قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية في محيط مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما عرقل حركة مرورهم، فيما كثفت من تواجدها في الأغوار عقب عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية أمس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.

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