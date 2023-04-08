البدء بتركيب أجهزة (جي بي إس) على آليات نقل البضائع في مكتب الدور بدمشق وريفها

ريف دمشق-سانا

باشرت محافظة ريف دمشق بتركيب منظومة التتبع الإلكتروني (جي بي إس) على آليات نقل البضائع في مكتب الدور بمحافظتي دمشق وريفها، بعد أن تم الانتهاء من تركيب المنظومة على كامل آليات نقل الركاب العاملة على خطوط المحافظة.

مدير هندسة المرور في المحافظة المهندس بسام رضوان، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت مخاطبة جميع المجالس المحلية في ريف دمشق للبدء في تركيب منظومة التتبع على جميع الآليات الثقيلة، وضواغط القمامة، والمولدات الكهربائية والسيارات السياحية والنقل وآليات نقل الركاب الحكومية، ليتسنى لها الحصول على مخصصاتها من المحروقات بالشكل

المناسب.

وأشار رضوان إلى أن تركيب منظومة التتبع الإلكتروني على آليات نقل الركاب انعكس إيجابا على توافر الحافلات، وتأمين النقل للمواطنيين، مؤكداً أن هناك متابعة بشكل لحظي ودائم للآليات من قسم التقانة في هندسة المرور من أجل الالتزام بالمسار المحدد وعدم الخروج عنه.

ووفق رضوان تضم المحافظة 27 مركز مدينة، و 160 مركز ناحية وقرية على امتداد مساحة المحافظة، ما يشكل صعوبة في التواصل معها جميعها، ومع كل آلية عاملة هناك مقارنة بمحافظات أخرى تضم مركز مدينة واحد، لهذا فالعمل متواصل من قبل الجهات كافة لإتمام هذا المشروع الوطني.

سفيرة اسماعيل

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